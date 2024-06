Zatrzymany burmistrz Chocianowa miał 2,6 promila alkoholu we krwi. Dwie noce spędził w policyjnym areszcie

Tomasz K. miał 2,6 promila alkoholu

- Mężczyzna zostanie przesłuchany, a potem zostaną mu przedstawione zarzuty. Następnie całość materiałów sprawy zostanie przekazana do prokuratury, która zdecyduje, co dalej – informuje Krzysztof Pawlik z lubińskiej komendy policji.

Zatrzymany w poniedziałkowe (10.06) popołudnie Tomasz K. miał 2,6 promila alkoholu. Burmistrz Chocianowa spędził dwie noce w areszcie i dziś, około godziny 18-tej ma go opuścić. Zanim jednak pojedzie do domu usłyszy zarzuty, czyli kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, groźby karalne kierowane wobec policjantów i znieważenie funkcjonariuszy.

Jaka kara grozi burmistrzowi Chocianowa?

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei za kierowanie gróźb karalnych pod adresem policjantów by wymusić odstąpienie od działań służbowych zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za trzeci zarzut - znieważenie funkcjonariuszy, grozi do 1 roku więzienia.