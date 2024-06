Prasówka 25.06.2024 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Są lekkie, smaczne i pięknie udekorowane. Takie właśnie torty wychodzą spod ręki Iwony Cybulskiej z Grębocic, która od kilku lat zajmuje się ich wypiekiem. - Bardzo się cieszę, gdy zadowoleni klienci do mnie wracają - mówi.

ZOO we Wrocławiu z radością informuje, że nowa Lwiarnia we wrocławskim zoo została ukończona i uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Chociaż lwy jeszcze nie przybyły, możemy już dziś zwiedzić nowy pawilon i zobaczyć miejsca, które wkrótce zajmą Togo, Wanja i Malkia.

Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.