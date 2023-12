KGHM. Kobiety w kopalniach Polskiej. Z okazji barbórki pod ziemię zjeżdżają m.in. żony i córki górników. Archiwalne zdjęcia

Barbórka to szczególny i wyjątkowy czas nie tylko dla samych górników, ale także dla ich rodzin. Od lat, w tradycji KGHM, z okazji górniczego święta organizowane są zjazdy pod ziemię dla rodzin pracowników. Można się było zapisać i zobaczyć, jak pracuje mąż, ojciec, brat czy dziadek. Wycieczka pod ziemię zawsze jest wielkim przeżyciem, a z tej możliwości korzystają głównie kobiety.

Cywile, niemal zawsze same panie, zjeżdżają pod ziemię w towarzystwie pracowników KGHM. Wycieczka jedzie do kopalni górniczą klatką kilkaset metrów w dół, apotem zwiedza kopalniane rewiry. Dla rodzin górników to zawsze wielkie przeżycie.

Nie inaczej było i w tym roku.

Mamy dla was galerię zdjęć z takich barbórkowych zjazdów do kopalń z poprzednich lat.