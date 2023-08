KGHM Chrobry Głogów zmierzył się z Handball Kielce. Mistrzowie Polski pokonali głogowian

Wyjazdowe spotkanie w Kielcach nie przyniosło niespodzianki. Tamtejszy Handball od lat dominuje w najwyższej polskiej lidze i tutaj nie było wyjątku. Gospodarze pewnie pokonali przyjezdnych z Głogowa rzucając aż 44 bramki, a tracąc 24.

Jeszcze w pierwszej połowie głogowianie mieli nadzieję na lepszy wynik, bo był nawet taki okres, w którym Chrobry zaczął mocno gonić straty po słabszych pierwszych minutach meczu. Jednakże nie trwało to wiecznie. Już w drugiej połowie kielczanie zaczęli coraz mocniej uciekać głogowianom i Chrobry nie był w stanie nic poradzić na coraz większą przewagę mistrzów Polski. Ostatecznie głogowianie przegrali 24:44 (14:19).

– Kolejny raz pokazali nam jak trzeba grać w piłkę ręczną. Ale nie oszukujmy się, to dwie różne klasy. Graliśmy z jednym z najlepszych zespołów w Europie, który dwa lata pod rząd grał w finale Ligi Mistrzów. Trzeba uczyć się od najlepszych, gdzieś do 45. minuty to nawet dobrze wyglądało z naszej strony, ale po 45. minucie gospodarze włączyli drugi bieg – mówił po spotkaniu trener Vitalij Nat.