Kędziora: „CPK to szansa dla Głogowa". Radni PiS chcą, by miasto zajęło stanowisko

– Miasto Głogów znajduje się na przecięciu dwóch linii kolejowych, ujętych w wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym: linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice - granica państwa oraz linia nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny. Obie linie stanowią „szprychę” nr 9 relacji CPK – Łódź – Sieradz Kalisz Ostrów Wlkp. - Leszno - Głogów - Zielona Góra. Obecnie podróż pociągiem pomiędzy Warszawą i Głogowem trwa co najmniej 4 godziny i 40 minut i wymaga co najmniej jednej przesiadki we Wrocławiu lub Lesznie. Niezaprzeczalnie ujęcie miasta Głogowa w sieci „szprych" kolejowych prowadzących do CPK jest ogromną szansą na rozwój gospodarczy i podniesienie rangi naszego miasta. Moglibyśmy w ten sposób skorzystać zarówno z możliwości jakie daje nam połączenie kolejowe zagłębia miedziowego z największym hubem przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również skorzystać na przepływie cargo pomiędzy nowym lotniskiem a naszym regionem. Ma to również ogromne znaczenie W kontekście tranzytu towarowego drogą kolejową do nowopowstającego Parku Przemysłowego Aglomeracji Głogów – uzasadnia uchwałę Mariusz Kędziora, przewodniczący Klubu Radnych PiS.