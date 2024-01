W Polkowicach napadli na mężczyznę. 19-latek groził, że potnie ofiarę nożem do tapet

Polkowiccy policjanci zostali poderwani na nogi informacją o rozboju, do którego doszło na ulicach miasta. Tropem sprawców ruszyli nie tylko kryminalni, ale też dzielnicowi i szeregowi policjanci patrolujący ulice.

– Z dotychczasowych ustaleń wynikało, że dwóch mężczyzn pobiło pokrzywdzonego, by następnie wykorzystać jego bezbronność i zabrać 200 złotych ze znajdującego się w kieszeni ofiary portfela. Młodszy ze sprawców był jeszcze bardziej zachłanny. Mężczyzna chwycił nóż do tapet i pod groźbą jego użycia zmusił ofiarę opisywanego przestępstwa do wypłaty kolejnych 200 złotych z bankomatu – mówi asp. Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.