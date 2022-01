Bartosz Wiśniewski z Głogowa wciąż nie dał znaku życia. Szuka go Fundacja Itaka

Od blisko dwóch tygodni nieznany jest los 31–letniego głogowianina Bartosza Wiśniewskiego. 4 stycznia tego roku około godz. 5.20 wyszedł z mieszkania przy ul. Oriona i do tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu.

Mężczyzna miał jechać w kierunku miejscowości Serby, ale tam nie dotarł. Ostatnie logowanie telefonu poszukiwanego wskazywało na okolice stacji BP przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie. Miało to miejsce ok. godziny 5.45.

Rysopis poszukiwanego:

wzrost: około 175 cm,

waga: 90 kg,

włosy: ciemne, krótkie, przystrzyżone boki,

budowa ciała: muskularna,

twarz: okrągła,

znaki szczególne: blizna na dolnej wardze, tatuaż nad lewą kostką „Muay Thai”

W dniu zaginięcia Bartosz Wiśniewski ubrany był w pikowaną żółtą kurtkę, czarny dres i buty trekkingowe do kostek.

Głogowianin trafił do bazy Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacji Itaka. Wszelkie informacje można przekazywać pod nr tel.: 22 654 70 70. Można też napisać do ITAKI: [email protected]

Każda osoba, która posiada jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu zaginionego, proszona jest o przekazanie tej informacji do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ul. Obr. Pokoju 17 pod nr telefonu : 47 87 422 00, 47 87 422 01 lub pod nr alarmowy 112.