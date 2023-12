Świąteczne prezenty także dla zwierząt. Co kupić naszym zwierzakom pod choinkę? WIDEO

– Kwestia kupowania zabawek, na przykład dla kotów i tutaj i tutaj może skupię się na tym temacie, jako że na tym znam się najlepiej, jest pewnym problemem. Ponieważ my kupujemy zabawki, które nam się podobają, a one niekoniecznie podobają się zwierzakowi. Niekoniecznie są odpowiednie dla preferencji zabawowych danego kota. Oczywiście podobnie jest z psami. Pies może na przykład preferować szarpak, a niekoniecznie piłkę. Natomiast w przypadku kota może być tak, że na przykład końcówka wędki przez niego preferowana może być w formie jakiegoś sznureczka, który przypomina ogonek, a niekoniecznie piórka. Dlatego też przyjrzyjmy się naszym zwierzakom, co one preferują i wtedy dopasujemy rodzaj zabawki do tego, co się podoba naszemu zwierzakowi – dodaje Karolina Telwikas.