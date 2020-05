Ivan Djurdjević: Obecnie najważniejsze jest zdrowie

Trwają ostatnie przygotowania do powrotu pomarańczowo-czarnych do ligowych rozgrywek. Kadra szkoleniowa nie miała łatwego zadania, bo zawodnicy wrócili po długiej przerwie w różnej formie.

– Przygotowania to przede wszystkim zdrowie. Dbamy, aby zawodnicy po takiej nietypowej przerwie zostali dobrze przygotowani pod względem fizycznym. Każdy wrócił do klubu inny. Niektórzy mogli wyjść z domu, inni nie. Najpierw pracowaliśmy indywidualnie, poznawaliśmy w ten sposób, kto jaki wrócił. Delikatnie staraliśmy się przejść na grupowe zajęcia z piłką, a wiadomo, że piłka warunkuje inne ruchy, zrywy. Musimy uważać, bo widzimy, co dzieje się w innych ligach, gdzie zawodnicy wypadają z powodu urazów. Zdrowie to dla nas najistotniejszy element. Rytmu będziemy szukać już w lidze – wyjaśnia trener Iwan Djurdjević.