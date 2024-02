Horbatowski: Zielony Ład nadaje się do kosza, ale głogowianie nie zasługują na stanie w korkach

– Rolnicy zaczęli mocno sygnalizować kwestie nieszczęsnego dokumentu, jakim jest Zielony Ład. Muszę podkreślić, jeżeli chodzi o ten dokument, większość parlamentarzystów, z którymi rozmawiam jest po prostu do niego, lekko mówiąc, nieprzekonanych. On po prostu się nadaje tylko i wyłącznie do jednego, czyli do kosza – mówi Łukasz Horbatowski.

Poseł apeluje o zmianę formy protestu

Choć zgadza się z ich postulatami, poseł KO z Głogowa jednocześnie zamierza apelować do rolników o zmianę formy protestu w Głogowie. Wielu mieszkańców miasta i regionu wzięło na te dni wolne, lub do pracy udało się chociażby rowerami. Uczniowie zrezygnowali z wyjazdu do szkół. Wszystko w obawie przed utrudnieniami związanymi z protestem. Przypomnijmy, że rolnicy mają blokować most aż do piątkowego wieczoru. W każdej godzinie będą przepuszczać auta jedynie przez kwadrans.