Honorowe tytuły zostały przyznane. 11 listopada to już w Głogowie tradycja. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości

Swój tytuł odebrał też Jan Zubowski, który przez dwie kadencje był prezydentem Głogowa, a wcześniej nauczycielem i dyrektorem III LO. Przez jedną kadencję był także posłem na Sejm.

- Dziękuję za to wyróżnienie, które jest wyrazem wyróżnienia. Cieszę się, że w szkole mogłem pracować z wieloma doświadczonymi nauczycielami. Dziękuję też koleżankom i kolegom, z którymi pracowałem w ratuszu. Zrobiliśmy wspólnie bardzo wiele, dobrych, ciekawych rzeczy dla Głogowa – zaznaczył. - Mój poprzednik Zbigniew Rybka mówił, że Głogów jest miastem magicznym. Mogę to tylko potwierdzić. Przyjechałem do Głogowa w 1984 roku znając pięć tutaj pięć osób. Osiągnąłem sukces, bo miasto daje szansę na osiągnięcie sukcesu o ile zaangażujemy się w pełni z przekonaniem do działań, które prowadzimy. Zachęcam młodych ludzi, by nie bali się marzyć, aby nie bali się sięgać po władzę – dodał Jan Zubowski.