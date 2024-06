Co zatruwa ryby w Odrze? Prokuratura w Głogowie wszczęła śledztwo wsprawie śniętych ryb

Prokuratura wyjaśnia, dlaczego w Odrze doszło do śnięcia dużej ilości ryb. W ubiegłym tygodniu z rzeki w Głogowie i okolicy odłowiono w sumie około 600 kg martwych ryb. Był to zarówno narybek, jak i większe osobniki.

To jednak złota alga?

Za pośrednictwem policji prokuratura zwróciła się do różnych instytucji, między innymi do WIOŚ we Wrocławiu i Zielonej Górze, a także do Inspektoratu Weterynarii o przekazanie posiadanych w tej sprawie informacje.