Komiksy z Dolnego Śląska przypominają dawne bajki i legendy. Poznajcie twórcę serii o Wiesławie. WIDEO

Maciej Kisiel to pochodzący ze Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku rysownik, autor serii komiksów o Wiesławie, które prezentują szerszej publiczności nieco zapomniane stare bajki i legendy - polskie, czeskie, słowackie i łużyckie. Opowieści zyskują coraz szerszą popularność w kraju, a fikcyjna postać Wiesława początkowo stworzona została do serii komiksów pokazujących w zabawny sposób świat rekonstruktorów historycznych. Dopiero po pewnym czasie Wiesław ewoluował i stał się bohaterem dzieł opowiadających o dawnych bajkach.

– Wszystko zaczęło się od tego, że wróciłem do bajek. Gdy urodziły się moje dzieci chciałem pokazać im coś spoza głównego nurtu. Sięgnąłem więc po bajki zachodniej słowiańszczyzny. Wtedy okazało się, że tego materiału jest na tyle dużo, jest on na tyle barwny i bogaty, że śmiało może posłużyć jako kanwa do stworzenia scenariusza. No i zacząłem rysować. Co roku dorysowuje kolejną książeczkę. Każda z nich jest zamkniętą całością i można je czytać niezależnie. Spaja je główny bohater - Wiesław, który w humorystyczny, przewrotny sposób te bajki przypomina – opowiada Maciej Kisiel.