Głogów: Umowa na rewitalizację Neptuna nad Odrą podpisana!

– Firma wyłoniona w przetargu przystąpi do przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przypomnę, że w budynku Neptuna będzie część z noclegami, salą edukacyjną, gastronomią, wypożyczalnią kajaków i rowerów, magazyn na przechowywanie sprzętu turystycznego. Zrewitalizowana będzie także przestrzeń wokół Neptuna, czyli m.in. dojazd, przystań na Odrą – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Przed laty nad Zatoką Neptuna w Głogowie tętniło życie. Znajdował się tu klub oraz popularna restauracja. Dziś to miejsce stało się ruiną. Z planów jego odnowienia póki co wyszły nici, choć miasto…

Na realizację tego zadania miasto otrzymało środki w Unii Europejskiej w wysokości ok. 9 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość całego przedsięwzięcia to 19.672.400 złotych. Termin realizacji wyznaczono do połowy sierpnia 2023 roku.