Głogów: Szpital kupił cyfrowy aparat RTG. Będzie też nowoczesny mammograf

Urządzenie Ysio Max Siemens to w pełni cyfrowy i automatyczny rentgen stacjonarny, który będzie głównym aparatem do wykonywania diagnostyki obrazowej. Początkiem maja ma być już wykorzystywany.

Dodatkowo Centrum będzie mieć nowoczesny mammograf cyfrowy, z funkcjonalnością tomosyntezy. Urządzenie to kosztuje ok. 800 tys. zł.

Przebudowa Centrum Diagnostyki Obrazowej trwa od grudnia. Aby ją przeprowadzić, z pracy wyłączono najpierw jedną potem drugą część skrzydła oddziału na pierwszym piętrze, w lewej części budynku głównego.

Modernizacja centrum to tak naprawdę jego totalna przebudowa. Aby to miejsce stało się jak najbardziej funkcjonalne, zarówno dla pracowników jak i pacjentów, zaprojektowano nowy układ pomieszczeń. Niektóre ściany były burzone, a inne dostawiane. Wymieniona jest cała instalacja, od elektrycznej po wodno-kanalizacyjną, a w niektórych pomieszczeniach konieczne było wzmacnianie konstrukcji. Pacjenci będą mieć wreszcie poczekalnię i dodatkowe kabiny do przebierania.

Modernizacja całego centrum pochłonie około 4,2 mln zł. Większość inwestycji jest finansowana z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Szpital dokłada także swoje pieniądze, a Fundacja KGHM „Polska Miedź” dała dotację na nowy RTG kwocie 550 tys. zł i 500 tys. zł do zakupu mammografu.

Centrum po remoncie ma być oddane na przełomie kwietnia i maja.