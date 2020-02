Głogów: Policyjny pościg za daewoo tico po torze motocrossowym

Policjanci z patrolu prewencji zwrócili uwagę na poruszający się ulicą samochód, ze względu na jego zły stan techniczny i brak szyby w drzwiach bocznych. Kiedy podali sygnały do zatrzymania się i kontroli, kierowca tico przyspieszył i zaczął uciekać.

W czasie pościgu kierowca złamał wiele przepisów ruchu drogowego, zignorował min. kilka razy czerwone światło na skrzyżowaniu. Widząc, że nie zdoła uciec zjechał na drogę gruntową w rejonie toru motocrossowego i tam porzucił pojazd. Dalej uciekał pieszo i próbował się ukryć. Policjanci odnaleźli go schowanego w krzakach. Był trzeźwy a badanie testerem narkotykowy nie wykazało aby był pod ich wpływem. Okazało się, że nie miał prawa jazdy a jego samochód aktualnych badań technicznych.

Gdyby 22 – latek zatrzymał się do kontroli, skończyło by się na wymierzeniu mu grzywny. Ucieczka spowodowała, że będzie odpowiadał karnie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za wykroczenia drogowe jakie popełnił.