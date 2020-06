Głogów: Parking przy szpitalu jednak może się zapaść. Zasypią przedwojenną piwnicę?

– Autor ekspertyzy stwierdza, że w elementach płyty stropowej występują ubytki i uszkodzenia, które zagrażają dalszemu użytkowaniu tego placu do celów parkingowych. Zły stan techniczny stropu jest skutkiem procesów korozyjnych stali zbrojeniowej spowodowanych karbonatyzacją betonu. Jako przyczyny takiego stanu rzeczoznawca wskazuje brak wentylacji pomieszczeń magazynowych, brak izolacji przeciwwodnej stropu oraz zbyt małą, kilkumilimetrową, grubość otuliny prętów zbrojeniowych. W okresie budowy obiektu, czyli w latach 30 XX wieku, nie zdawano sobie w pełni sprawy z roli otuliny w ochronie prętów – mówi Marek Bestrzyński, wiceprezes głogowskiego szpitala.

W lutym obiekt został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Strop znajdującej się pod nim piwnicy zaczął budzić obawy. Władze placówki zleciły ekspertyzę, która miała wskazać, czy może on się zawalić. Parking wyłączono na ten czas z użytkowania, na wszelki wypadek. Okazuje się, że słusznie podjęto taką decyzję.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zaparkujemy już na jednym z przyszpitalnych parkingów. Chodzi o blisko 30 miejsc postojowych przy budynku administracyjnym placówki zdrowotnej.

Piwnica dawniej była wykorzystywana jako skład węglowy. Od dawna szpital podłączony jest jednak już do miejskiej sieci ciepłowniczej i skład stał nieużywany. Rzeczoznawca opracowujący ekspertyzę dla szpitala stwierdził, że odnowienie stropu jest bezzasadne z przyczyn ekonomicznych.

– Jednym z rozważanych wariantów jest rozbiórka płyty stropowej i zasypanie pomieszczeń gruntem mineralnym, a następnie odtworzenie powierzchni parkingowej. Wcześniej sporządzona musi być jednak stosowna dokumentacja projektowo-kosztorysowa – dodaje Marek Bestrzyński.

Do tego czasu parking pozostanie zamknięty. W zamian za to szpital przygotował w południowej części 40 oświetlonych miejsc, przy dojeździe do SOR.