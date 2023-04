W Głogowie odnawiają wejścia do kolejnych fortyfikacji. Teraz poterna, następny podziemny szpital. WIDEO

W Głogowie trwają prace nad przygotowaniem nowego wejścia do miejskiej fosy. Będzie do niej prowadzić zabytkowa poterna, z której wyjście odkryto kilka lat temu podczas budowy parkingu. Wcześniej znane było jedynie jej wejście od strony fosy.

Czym jest poterna? To potajemne przejście od fosy do samej twierdzy. Takich miejsc było kilka, ale poterna, przy której prowadzone są obecnie pracy pokazana będzie w całości. Obiekt powstał w połowie XIX wieku podczas kolejnej przebudowy i unowocześniania miejskich fortyfikacji.

W tym roku miasto planuje przygotowanie dwóch kolejnych obiektów. Wśród nich jest podziemny szpital przy PWSZ, który do tej pory otwierany był jedynie okazyjnie - głównie przy okazji akcji Lato oraz Zima w Twierdzy. Wejście do niego przysłaniają jednak ciężkie, betonowe płyty, które odsłaniać musieli strażacy.

Odnowiona poterna będzie kolejnym etapem ścieżki edukacyjnej, która rozpoczynać się będzie w pomieszczeniach Bloku Koszarowego pod Centrum Informacji Turystycznej. Sama ścieżka ma jednak wkrótce rozrosnąć się jeszcze bardziej. Oprócz fosy, kazamaty, i tunelu kontrminowego dojdzie do niego wspomniana poterna, którą wyjść można w kierunku Fortu Gwiaździstego i blokhauzu. Ale to nie wszystko.

– Od strony Wałów Chrobrego chcemy zrobić zejście do niego, tak żeby nie trzeba było odsuwać płyt betonowych, tylko będzie normalne, zamykane wejście – dodaje prezydent.

Przy Wałach Chrobrego miasto chce również odsłonić wejście do dawnej szczeliny przeciwlotniczej. Do obu tych zabytków będzie można wyjść z fosy, do której z kolei wejdzie się odnowioną poterną.