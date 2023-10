Głogów: Niszczą i kradną rozkłady jazdy na przystankach. To coraz większy problem. WIDEO

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie poruszony został problem zgłaszany przez mieszkańców w związku z brakiem rozkładów jazdy na niektórych przystankach w mieście. Jak tłumaczy Komunikacja miejska, rozkłady są uzupełniane na bieżąco, ale problem leży gdzie indziej.

– Rozkłady jazdy są systematycznie niszczone, przypalane zapalniczkami, są zabierane, tabliczki są niszczone. Te akty, można powiedzieć w cudzysłowie wandalizmu, zdarzają się dość często i te rozkłady cały czas uzupełniamy. Wiadomo, że czasami trzeba poczekać, bo na przykład tablica jest zepsuta i trzeba ją naprawić. Wtedy to zgłaszamy do Urzędu Miasta, a jeżeli możemy to we własnym zakresie zrobić, to tak naprawdę z dnia na dzień robimy. Ale tych uzupełnień w skali miesiąca jest dość sporo – mówi Kamil Grzybowski z Komunikacji Miejskiej w Głogowie.