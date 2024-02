– Jesteśmy już na końcowym etapie dokumentów, które posłużą do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ul. Sikorskiego wymaga całkowitej przebudowy, łącznie z podbudową. Tam gdzie to możliwe ulica będzie poszerzona, nawet do trzech pasów – dwa wjazdowe do miasta i jeden wyjazdowy. Do tego w wielu miejscach poszerzenie na skrzyżowaniach o prawo i lewoskręty. Oprócz tego będzie ścieżka rowerowa i chodnik – aż do rogatek miasta. Dalej ścieżka rowerowa będzie miała wyprowadzenie w ramach programów unijnych związanych z Dolnośląską Cyklostradą – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.