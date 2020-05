Głogów: Kiedy wreszcie będzie gotowa fontanna w Parku Słowiańskim?

Nowy wykonawca musi dokończyć inwestycję nie mającą do tej pory szczęścia. Pierwotnie zadanie o nazwie „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” miało się zakończyć w grudniu 2018 roku. Koszt tej inwestycji opiewał na 5 mln zł.

Po wielu kłopotach w wykonawcą, na początku tego roku miasto ostatecznie rozwiązało umowę i ogłosiło przetarg na dokończenie fontanny. Wygrała go poznańska firma, która ma to zrobić za ok 950 tys. zł.

Do wykonania jest m.in. skucie i utylizacja części zamontowanych okładzin z płyt granitowych, oczyszczenie podłoża po skutym granicie i przygotowanie do położenia nowego granitu, montaż okładzin granitowych z materiału posiadanego przez inwestora. Montaż infrastruktury oświetleniowej. Firma ma też uruchomić fontannę wraz z niezbędnymi podłączeniami instalacji i wysterowaniem nagłośnienia oraz programów audiowizualnych.