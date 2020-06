Głogów: Do Opola bez Ivana Djurdjevicia. Zdrowotny problem trenera Chrobrego

Trener głogowskiej drużyny musiał opuścić czwartkowy trening i udać się do lekarza.

– W wyniku ostrego ataku kolki nerkowej w czwartek rano musiał opuścić przygotowania zespołu do kolejnego meczu. Bolesna dolegliwość została zdiagnozowana, ale trener oczekuje na dalsze wyniki badań i przez kilka najbliższych dni pozostanie w swoim domu w Poznaniu – informuje w komunikacie głogowski klub.

Razem z ekipą Chrobrego Głogów życzymy trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Stachowiak zastąpi Djurdjevicia w najbliższym meczu

Drugi trener Maciej Stachowiak przejmie rolę Ivana Djurdjevicia do czasu jego powrotu do zdrowia. To on poprowadzi więc drużynę podczas dzisiejszego meczu w Opolu.

Dla Chrobrego to bardzo ważne spotkanie, w którym musi zapunktować. Odra spróbuje wyrwać się ze strefy spadkowej, a od Chrobrego dzielą ją zaledwie trzy punkty.

Początek meczu u godz. 20.10. Będzie on transmitowany na antenie Polsat Sport.