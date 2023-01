Ferie z WOT. Terytorialsi zapraszają pełnoletnich dolnoślązaków na specjalistyczne szkolenie

– Wojskowe szkolenie podstawowe to znakomity sposób na spędzenie ferii zimowych – przekonuje płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Taką specjalną, zimową „szesnastkę” przygotowujemy kolejny rok z rzędu z myślą o tych, którzy chcieli wstąpić w nasze szeregi, ale nie mają na to czasu, bo się uczą, studiują, czy pracują, a w czasie ferii mają czas wolny, jak na przykład nauczyciele – podkreśla.

Jeśli nie macie planów na zimowe ferie, a interesuje was wojsko, można skorzystać z oferty terytorialsów. Uczniowie, którzy skończyli 18 lat, studenci, nauczyciele i rodzice dzieci wyjeżdżających na zimowy wypoczynek – to grupy, do których kierowane jest specjalne szkolenie podstawowe organizowane przez 16. Dolnośląską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Planowane jest ono w dniach 11-26 lutego. Ci, którzy chcą zostać terytorialsem mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie się i dopełnienie formalności.

Ferie z WOT, ale tylko dla pełnoletnich

Tytuł „Ferie z WOT” może sugerować, że to oferta skierowana do dzieci. Jak wyjaśnia dowódca 16 DBOT, tak jest rzeczywiście, ale pod jednym warunkiem: takie dziecko musi mieć 18 lat.

- W końcu każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców, więc w tytule nie ma błędu – żartuje pan pułkownik. – Poza tym to ma ścisły związek z dziećmi młodszymi – kiedy one pojadą na zimowy wypoczynek, ci z rodziców, którzy myśleli o wstąpieniu w szeregi naszej Brygady, będą mogli spokojnie przejść całe 16-dniowe szkolenie podstawowe.

Na Dolnym Śląsku w bieżącym roku ferie zaplanowane są w dniach 11-26 lutego. Kto więc myśli o wstąpieniu w szeregi Terytorialsów, a nie zdążył dopełnić niezbędnych formalności, ma jeszcze na to czas. By to zrobić, trzeba się jak najszybciej udać do Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego dla miejsca zamieszka. Te działają we Wrocławiu, Kłodzku, Bolesławcu i Głogowie.