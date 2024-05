Jutro zaprzysiężenie nowej wójt gminy Pęcław. Co planuje Dorota Jewniewicz?

– Chciałabym zadbać o zaplecze klubu sportowego Gwardia Białołęka, ponieważ jest to jedyny klub w gminie. Trenuje i dzieci, i młodzież, i starsi grają. Nie mają swojego zaplecza i to wypłynęło także trakcie rozmów z mieszkańcami w czasie kampanii. Pracy jest dużo i mam nadzieję, że będziemy mogli to realizować wszystko we współpracy z mieszkańcami – mówi.