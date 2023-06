Elżbieta Romanowska, aktorka urodzona w Głogowie skończyła w czerwcu 40 lat!

Urodziny aktorki były wyjątkowe. Na profilu społecznościowym zdradziła, że cel urodzinowego wyjazdu to USA skąd chętnie dzieliła się wrażeniami i zdjęciami z Nowego Jorku. I to właśnie stamtąd zamieściła wpis:

Przez te 40 -ści lat miewałam sukcesy i porażki . Ale zawsze starałam się żyć tak by niczego nie żałować , dotyczy to zarówno relacji zawodowych jak i prywatnych . Ciagle uczę się żyć i powiem Wam ze to cudowna lekcja . Marze i spełniam marzenia . Czasem się potknę ale na szczęście mam wokół najbliższych mi ludzi - moja cudowna Rodzinę, narzeczonego ,niezawodnych wspaniałych przyjaciół którzy gdy trzeba podadzą mi pomocna dłoń oraz WAS kochani wspierających , dopingujących i trzymających kciuki !!!! Jestem ogromnie wdzięczna , ze Was mam i z całego serca dziękuje . Dziękuje za życzenia , dobre słowa , trzymanie kciuków . Ukochuje z całego serca Wasza CZTERDZIESTOLATKA!!!!!!! - napisała na Facebooku.