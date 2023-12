Powstaje projekt „ku pamięci Gabriela Seweryna”, zmarłego głogowskiego projektanta

- Odszedł głogowski artysta i, niestety, jego nagła śmierć spowodowała, że nie pozostawił po sobie uporządkowanej twórczości. To ogromna strata nie tylko dla miłośników mody, ale i dla rodziny …, dla Jego Mamy. Jako wieloletnia koleżanka, która także z Gabrielem pracowała postanowiłam pozbierać to, co powinno być podsumowane. Zdjęcia projektów Gabriela, ich realizacji oraz wybrane wspomnienia przyjaciół i znajomych. Punktem wyjścia jest zrobienie albumów dla najbliższych. Czy pójdzie to dalej? Zobaczymy. Gabriel zasługuje na to, by był wspominany jako człowiek zdolny, jako wizjoner – wyjaśnia Anna Hamza. - Myślę, że to co wspólnie zrobimy jest potrzebne i zostanie na lata po Gabrielu.