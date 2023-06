Zespół „Magia Folkloru” z Grębocic nakręciła teledysk. Premiera „Zoriuszki" już dziś, 21 czerwca o godz. 18!

„Magia Folkloru” z gminy Grębocice to zespół znany nie tylko w naszym regionie. Tworzą go piękne, utalentowane, młode wokalistki, a prowadzi go Renata Chrzan, która od lat pracuje w gminie Grębocice jako instruktor muzyczny i animator kultury. Zespół znany jest z pięknych wykonań utworów ludowych, dlatego na Noc Kupały, słowiańskiego ludowego święta, które przypada 21 czerwca, przygotowały premierę utworu „Zoriuszka”. Będzie go można zobaczyć dziś o godzinie 18 na stronie: Magia Folkloru

Pomysł, scenariusz teledysku: Artur Chodor.

W roli pary młodej - Wiktoria Borek i Nikodem Cybulski.