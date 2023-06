To były już 14. Imieniny Jana w Głogowie. Janowie i Janiny zebrali się przy pomniku. WIDEO

Imieniny Jana to wspólna impreza Tygodnika Głogowskiego oraz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Jej pomysłodawcą kilkanaście lat temu był Jan Hłubowski z Brzegu Głogowskiego, który od tamtej pory co roku pojawia się 24 czerwca przy pomniku Jana z Głogowa. Bo to właśnie przy pomniku słynnego astronoma, nauczyciela Mikołaja Kopernika, organizowane jest to wydarzenie.

Jak każdego roku pojawili się na nim Janowie i Janiny w różnym wieku. Wybrani zostali też najstarszy Jan i Janina oraz najmłodszy Jaś. Czekały na nich upominki. Najstarszym Janem, kolejny rok z rzędu, był Jan Wolski.

– To bardzo fajna impreza. Jak długo będzie organizowana i na ile starczy mi sił, tak długo będę tu przychodził co roku – powiedział pan Jan, który niedawno skończył 88 lat.

Tradycją imprezy jest też sadzenie drzewek. W tym roku, który to jest rokiem Mikołaja Kopernika, swoje drzewka zasadziły delegacje SP 10 oraz LO 2 - szkół, którym Kopernik patronuje.