Głogów: Administracja miejskich szkół też chce podwyżek. Będzie spotkanie z prezydentem

Po tym, jak w szkołach powiatowych zrobiło się głośno o liście pracowników administracji do starosty głogowskiego, temat podwyżek zaczęto również w miejskich placówkach oświatowych. Przypomnijmy, w liście ze szkół powiatowych podniesiono kwestię zarobków pracowników takich stanowisk jak księgowi czy sekretarze szkół, których pensje przez ostatnie lata praktycznie zrównały się z pracownikami obsługi. O ile w latach 2016-2022 pracownicy obsługi otrzymali podwyżki liczące w sumie 1515 złotych, to pracownicy administracji w tym samym czasie dostali 570. A w 2023 ci pierwsi znów otrzymali podwyżkę, kiedy ci drudzy ponownie nie dostali nic.

– Doszło do sytuacji, gdy osoby z wyższym wykształceniem, które muszą spełnić wiele warunków i ciągle się dokształcać, dostosowywać do nowych wymagań i ponoszące sporą odpowiedzialność, zarabiają najniższą krajową, podobnie jak na przykład woźni czy sprzątaczki. Owszem ich praca też jest bardzo ważna, ale warunki, które trzeba spełniać są nieporównywalnie mniejsze, podobnie jak ponoszona odpowiedzialność. A skoro osoby po latach studiów zarabiają tyle samo, to po co się starać? Jaki to daje przykład uczniom o wartości edukacji? – mówi nam jedna z pracownic głogowskich szkół.