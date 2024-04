Dziś Dzień Sapera. Żołnierze z Głogowa walczą z "zardzewiałą śmiercią" w całym regionie

– 13 kwietnia 1954 roku, 70 lat temu, głogowskie jednostki wojskowe otrzymały wydany wczoraj rozkaz Dowódcy Garnizonu. Ppłk Henryk Pozlewicz rozkazywał, by 36 batalion saperów dokonał oczyszczenia wskazanych terenów wojskowych. Rozminowanie kolejnych fragmentów miasta ciągnęło się latami. Była to praca żmudna i niebezpieczna. Saperzy dysponowali prostym sprzętem, jak szczupy do nakłuwania ziemi i kotwiczki do zrywania min. Spektakularne wydarzenia – wybuchy – przypominały o potrzebie zachowania ostrożności i „drzemiącym zardzewiałym niebezpieczeństwie” – pisały ówczesne gazety – czytamy w "Głogowskim Wehikule Czasu".