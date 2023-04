Dzień Sapera w Głogowie. Awanse dla żołnierzy i wojskowa defilada w koszarach. ZDJĘCIA

– W dziejach narodu są takie chwile, które bez wątpienia kształtują historię. Bardzo często i chętnie do nich powracamy, ponieważ tradycja jest fundamentem każdego narodu. Jednym z takich właśnie wydarzeń, które na stałe zapisały się w naszej pamięci, jest 16 kwietnia. Dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych dzień ten ma szczególną wymowę. Operacja forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku, którą zabezpieczało 25 batalionów inżynieryjnych różnych specjalności, i której powodzenie okupiło swoim życiem tysiące saperów, jest symbolem oddania, nieustępliwości i odwagi polskich saperów – mówił ppłk Wojciech Meketiuk, dowódca 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie.

Żołnierze z Głogowa - działają w regionie i na wschodniej granicy

Jak podkreślił ppłk Meketiuk, dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych zakończenie wojny nie zakończyło działań. Przez lata działali oni nad rozminowaniem kraju, co przez wiele lat po wojnie było ich priorytetowym zadaniem. Do dziś z resztą głogowscy saperzy niemal każdego dnia wzywani są do tzw. zardzewiałej śmierci. A na tym ich zadania się nie kończą.