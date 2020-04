Głogów: Dziś święto saperów. Zobacz na zdjęciach jak wygląda ich ciężka praca. GALERIA

- Nie panikują, ale niepokój zawsze zostaje. Gdy dzwonię do domu i mówię, że spóźnię się na obiad, lub w ferworze pracy nie mam czasu na telefon, to żona zaniepokojona dzwoni i dopytuje o to, co robimy i jak bardzo jest to niebezpieczne. Zawsze jednak zachowuje spokój. Na szczęście nie wpływa to negatywnie na naszą rodzinę. Wiemy, że praca sapera jest niebezpieczna, ale jeśli wykonujemy ją najlepiej jak potrafimy, zwracając szczególna uwagę na bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadania, to ryzyko się minimalizuje - dodaje.