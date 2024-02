Dzień Kobiet na ringu. Martyna Kierczyńska znów zawalczy w One Championship

Wywodząca się z Legionu Głogów Martyna Kierczyńska szturmem weszła do gry w ramach One Championship, największej federacji sztuk walki na świecie. W swojej debiutanckiej walce pokonała rywalkę z Tajlandii, mimo faktu, że walczyła na kilka tygodni przed zaplanowanym debiutem. Głogowianka świętowała tryumf w stolicy tego kraju, a już teraz przygotowuje się do kolejnego starcia