Dyrektor zakładu poprawczego w Głogowie: Zabrakło dialogu między naszym ośrodkiem a starostą

Starosta głogowski chciał przejąć kompleks zakładu poprawczego przy ul. Obrońców Pokoju (Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich) na potrzeby uchodźców z Ukrainy. O swoim pomyśle poinformował media na poniedziałkowej (14.03) konferencji prasowej. Dodał, że taką możliwość daje mu ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Jestem gotowy do porozumienia i przejęcia w całości budynku zakładu poprawczego. I tak się stanie, jeśli tylko Minister Sprawiedliwości wyrazi na to zgodę – dodał starosta zapowiadając złożenie wniosku do MS.