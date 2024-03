Dorota Jewniewicz kandyduje na wójta gminy Pęcław. Oficjalnie potwierdziła swój start

– Wszyscy wiemy, że gmina Pęcław nie należy do najbogatszych, jednak przy rozsądnym gospodarowaniu , zaangażowaniu, odpowiedzialnych decyzjach i ciężkiej pracy możemy zadbać o lepszą przyszłość nas wszystkich Wspólnie możemy wykorzystać możliwości rozwojowe gminy i stworzyć warunki, w których każdy znajdzie swoje miejsce do realizacji osobistych celów, ale i do odpoczynku. Miejsce, w którym każdy mieszkaniec stanowi istotną część społeczności – mówi Dorota Jewniewicz.