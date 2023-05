Dolnośląska policja poszukuje ludzi do pracy. Na początek można zarobić ok. 5 tys. zł na rękę

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:

W tym roku wyznaczono trzy terminy przyjęć do służby:

Dolnośląska policja rozpoczęła nabór kandydatów do służby na terenie całego województwa. Trzeba się jednak wykazać dobrą kondycją fizyczną i psychiczną, nieposzlakowaną opinią i mieć minimum średnie wykształcenie.

Wymagane dokumenty kandydata na policjanta:

Ile może zarobić początkujący policjant?

W ogłoszeniu o rekrutacji dolnośląska policja informuje o wysokości zarobków dla początkujących funkcjonariuszy. Według aktualnej siatki płac obowiązującej dla naszego województwa, to:

Zanim kandydat dostanie się do służby w policji, musi przejść szereg etapów postępowania kwalifikacyjnego. Począwszy od oceny dokumentów, sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach prawdziwości danych, po ocenę sprawności fizycznej polegającym na zaliczeniu testu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Do tego dochodzi też test psychologiczny określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby.