Darmowe sadzonki drzew dla każdego. Nadleśnictwo Głogów będzie je rozdawać w czwartek i piątek ( 29 i 30 września)

Pod koniec września (29 i 30. 09) odbędzie się czwarta edycja akcji narodowego sadzenia drzew o nazwie #sadziMY. Leśnicy przygotowali z tej okazji milion sadzonek. Będzie je można dostać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Każde drzewo to ostoja życia. Miejsce gniazdowania ptaków, siedlisko owadów i mikroorganizmów. Dla człowieka - cień w letnie upały, czystsze powietrze, osłona przed wiatrem i kojąca nerwy zieleń. W ostatnie dwa dni września leśnicy znów zapraszają Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew.

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY będzie miał miejsce w piątek, 30 września w okolicach Nowego Sącza. Tam drzewa będzie sadziła para prezydencka - Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda.