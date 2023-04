Daniele z głogowskiej huty. Tacy goście codziennie odwiedzają zakład KGHM

Pracowników Huty Miedzi Głogów nie dziwi już widok stadka danieli, które niemal codziennie pojawiają się przy zakładzie KGHM. Zwierzęta otrzymały już nawet imiona. Hutnicy mówią na nie: Kasia, Zosia, Marysia, Franek i Heniek. Same zwierzęta też przywykły do ludzi, których prawie każdego dnia mijają w okolicach zakładu.

– Stadko danieli obserwowane jest w okolicach huty od ubiegłego roku. Można je spotkać w lasach sąsiadujących z zakładem i na terenach przemysłowych. Są ufne, podchodzą bardzo blisko ludzi. Zdjęcia zostały wykonane pod samym biurowcem. Zrealizowana kilka dni temu w HMG akcja wolontariacka nasadzeń roślin widocznie bardzo się danielom spodobała! Posadzone zostały drzewa, krzewy i kwiaty przyjazne zwierzętom. Dla naszego stadka są to prawdziwe przysmaki i jak zauważyli pracownicy huty, cała piątka chętnie z tych dobrodziejstw już korzysta – relacjonują pracownicy KGHM na profilu KGHM to My.