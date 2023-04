Zobacz ratowników KGHM w akcji. Wspólne ćwiczenia na linach i pod wodą. ZDJĘCIA

Ratownicy KGHM przez całą dobę są w gotowości na wypadek interwencji. Żeby zachować sprawność regularnie biorą też udział w szkoleniach i manewrach, które symulują różne sytuacje jakie mogą zdarzyć się w kopalniach.

Ostatnie takie ćwiczenia miały miejsce we wtorek, 18 kwietnia, kiedy to swoje siły połączyli członkowie sekcji wysokościowej oraz nurkowie z Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego.

– Były to ćwiczenia wysokościowo-nurkowe. Nurek wskoczył do wody i w trudnych warunkach sekcja wysokościowa podejmowała go, gdyż w takiej sytuacji nie był on w stanie sam wyjść z wody ze względu na zbyt wysokie ściany boczne – mówi o ćwiczeniach Mariusz Pietruń - ratownik wysokościowy z KGHM.