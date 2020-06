Co robić na weekend? Może wycieczka do lasów wokół Głogowa? ZDJĘCIA

Czy to rowerem, czy to samochodem na parking przy lesie a potem na pieszo - wyprawa do lasu to coś, czego na pewno żałować nie będziecie. W okolicach Głogowa mamy sporo pięknych miejsc, w których można odprężyć się na łonie przyrody.

W tym tygodniu wybraliśmy się do lasów leżących na terenie między gminami: Głogów, Kotla i Szlichtyngowa. My pojechaliśmy rowerem, ale w okolicach Leśnej Doliny i Goli można znaleźć parkingi dla samochodów, z których następnie ruszyć można pieszo. Pamiętajcie, że do samego lasu nie można wjeżdżać samochodem!

Warto dodać, że przygotowane są tam ścieżki edukacyjne, które na pewno uatrakcyjnią wyprawę.