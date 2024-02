Gdzie jest najlepsza pizza w Głogowie? Te lokale polecają nasi czytelnicy. Zobacz gdzie smacznie zjesz

Gdzie zjecie dobrą pizzę w Głogowie?

Na pytanie o to: gdzie jest najlepsza pizza w Głogowie, nie da się odpowiedzieć. Wszystko zależy od naszego gustu. Ale bez wątpienia można wskazać miejsca, w których na pewno dobrze zjemy ten popularny przysmak. Przy okazji ostatniego Dnia Pizzy zapytaliśmy naszych czytelników na Facebooku o to, które pizzerie w Głogowie polecają. Odpowiedzi było całkiem sporo i bez problemu dało się z nich ułożyć listę.

Co warto wiedzieć o pizzy?

To jedno z najpopularniejszych dań na świecie, nic więc dziwnego, że wiąże się z nim sporo ciekawostek. Najczęściej wybierane składniki do pizzy to: pieczarki, papryka, salami, szynka i cebula. W Polsce najpopularniejszą pizzą od lat jest capriciosa.