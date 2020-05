Weekendowa wyprawa poza Głogów. Rowerem do Grodowca. TRASY, ZDJĘCIA

Zobacz kaczki w parku przy ul. Budowlanych w Głogowie. To dobre miejsce na spacer. ZDJĘCIA

Jeśli weekendowy poranek chcecie spędzić poza domem, to warto wybrać się do parku przy ul. Budowlanych. To jedno z niewielu miejsc w mieście, gdzie możemy m.in. zobaczyć dzikie kaczki.