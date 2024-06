Co dalej z budową obwodnicy Głogowa? Kiedy wreszcie GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą? Tak ma wyglądać obwodnica

Tak ma wyglądać obwodnica Głogowa

Budowa obwodnicy Głogowa. Mieli podpisać umowę, ale wpłynęło odwołanie

Przypomnijmy, że na początku marca GDDKiA wybrała wykonawcę zadania. Spośród dziewięciu ofert komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Wartość zadania to ponad 790 mln zł i jest drugą co do wysokości spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców.

Umowa z wykonawcą zadania miała być podpisana na przełomie marca i kwietnia, ale do tego nie doszło, bo wpłynęły dwa odwołania do wyboru najkorzystniejszej oferty.