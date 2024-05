KGHM świętuje Dzień Hutnika 2024. Na akademii odznaczono blisko 80 zasłużonych pracowników

Odznaczenia, w tym Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla KGHM” otrzymało blisko 80 osób. Uhonorowani zostali również jubilaci, z najdłuższym stażem w miedziowym koncernie.

Andrzej Szydło, prezes zarządu KGHM mówił podczas uroczystości, że miedziowa spółka rozwija hutnictwo z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

– Huty KGHM są nowoczesne i przyjazne środowisku, co potwierdza między innymi certyfikat Copper Mark. Potwierdzają to także nasze działania proekologiczne, zakończyliśmy program dostosowania instalacji technologicznych spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu w hutach w Głogowie i Legnicy. Osiągnięte zostały cele programu: zastosowano najnowsze technologie i wybudowano nowoczesną infrastrukturę. Gratuluję hutniczej braci i życzę wszelkiej pomyślności na kolejne lata – mówił prezes KGHM.