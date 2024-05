W Głogowie zorganizują międzynarodowe biznesowe spotkanie: Energy Industry Mixer

– Bardzo się cieszę z tego, że w tym roku Głogów będzie gospodarzem takiego spotkania. Spotkania już z tradycjami, uznanego w środowisku przedsiębiorców i samorządów. Bo o to chodzi, by współpracować i rozmawiać o rozwiązaniach energetycznych, o pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Wszystko to jest naszą wspólną przyszłością. To dla nas duże wyróżnienie i wyzwanie, ale to co się dzieje w naszym regionie: stworzenie klastra energetycznego, pozyskiwanie inwestorów - to wszystko sprawia, że Głogów w tym kierunku zmierza – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.