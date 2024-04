Chrobry odbił piłkę. Szczypiorniści po wygranej z Azotami wciąż w grze o finały ligi

– Cieszy wygrana. To był naprawdę ciężki mecz, ale chyba nikt nie oszukiwał się, że będzie lekko i łatwo. To jest bardzo doświadczony przeciwnik i spodziewaliśmy się ciężkiego boju. Na szczęście nie było widać po chłopakach ciążącej na nich presji i takimi właśnie meczami i wolą walki buduje się dobry zespół. Dziś wszyscy wierzyli w to, że wygramy. Nawet w chwilach gdy nie szło. To najważniejsze, bo jeśli nie wierzysz w wygraną, to nie ma co grać – mówił trener Vitalij Nat.