Chrobry Głogów pokonał Zagłębie Sosnowiec 2:1. Cenne punkty na wyjeździe

Ważne punkty i radość ze zwycięstwa. To wszystko przyniósł głogowianom zaległy mecz 17. kolejki Fortuna 1. Ligi, w którym na wyjeździe Chrobry Głogów zmierzył się z Zagłębiem Sosnowiec. W pierwsze połowie kibice bramek tam nie zobaczyli, jednak emocje zaczęły rosnąć po zmianie połów. Najpierw do bramki gospodarzy trafił Mateusz Ozimek, a kilka minut później bramkarz Zagłębia wyciągał piłkę z siatki po strzale Hanca. Chrobry z dwoma bramkami długo bronił wyniku, co pozwoliło gospodarzom na zdobycie tylko jednej bramki - w 86. minucie. Wyrównać już jednak nie zdołali a Chrobry wrócił do Głogowa z tarczą.

– Gratulacje dla chłopaków za to, co dzisiaj zrobili. Mecz nie był piękny, nie był jednym z tych, które chciałoby się oglądać. Wiedzieliśmy, że oba zespoły muszą, chociaż na początku Zagłębie wyglądało na nieco bardziej zdeterminowane. Nieco je przeczekaliśmy, pierwszą połowę udało nam się skończyć na zero, a potem dwa ciosy, który wyprowadziliśmy na początku drugiej połowy. Myślę, że one bardzo mocno zdominowały ten mecz, bo przez kolejne 30-35 minut drugiej połowy dosyć mocno kontrolowaliśmy boisko. Jak to w piłce bywa, gol, za chwilę słupek. Szczęście też jest potrzebne w tej piłce – mówił po meczu trener Chrobrego Piotr Plewnia.