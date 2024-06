Chrobry szykuje się na kolejny sezon. Jaki jest plan przygotowań do ligi?

Choć emocje sezonu 2023/2024 w Fortuna 1. Lidze dopiero co minęły, fani głogowskiej piłki nożnej już teraz zastanawiają się co przyniesie następna odsłona rozgrywek, która rozpocznie się w połowie lipca. Przerwa nie potrwa więc zbyt długo, a Chrobry Głogów już przygotowuje się do następnego sezonu.