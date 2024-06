Nowe twarze w Chrobrym. Drużyna piłkarzy ręcznych pokazała pierwsze transfery

– Gdy dostałem propozycję dołączenia do Chrobrego Głogów nie zastanawiałem się długo. Ostatnie sezony pokazały, jaką marką stał się Chrobry na mapie handbalowej Polski. Dołączenie do drużyny jest więc spełnieniem marzeń, ale i wielkim wyzwaniem. Chciałabym, abyśmy w następnym sezonie zrobili krok naprzód i wywalczyli medal. Wiem, jak silną i szeroką kadrą dysponujemy, a z gorącym dopingiem naszych fanów jest to możliwe! Do zobaczenia na Wita Stwosza – mówi Jakub.