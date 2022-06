Chrobry Głogów zremisował z KKS-em Kalisz. Bez bramek w pierwszym sparingu

Kilka dni po rozpoczęciu przygotowań do kolejnego sezonu, Chrobry Głogów rozegrał pierwszy sparing pod wodzą nowego trenera. Zawodnicy Marka Gołębiewskiego zmierzyli się w Głogowie z ekipą KKS Kalisz.

Przez większą część spotkania żadna z ekip nie była w stanie zdobyć bramki. Groźnie dla Chrobrego zrobiło się w 73. minucie spotkania, kiedy to sędzia podyktował rzut karny dla KKS-u. Okazję do błyśnięcia miał wtedy bramkarz Pomarańczowo-Czarnych. Kamil Dybowski obronił strzał, dzięki czemu wciąż było 0:0. Taki wynik utrzymał się już do końca spotkania. Te rozgrywane było zaś w dosyć trudnych warunkach, bo żar lał się z nieba.

Podczas meczu w Chrobrym zagrała grupa zawodników z drugiej drużyny: Natan Malczuk, Miłosz Jóźwiak, Adrian Marciniak, Tymon Krawiec, Albert Zarówny. Dodatkowo w charakterze testów wystąpił Jakub Cieślicki, 18-letni skrzydłowy Lechii Gdańsk. Ekipa z Głogowa ma sporo pracy związanej ze zgraniem. Po ostatnim sezonie drużynę opuściło sporo podstawowych zawodników, a jak informowaliśmy przez ostatnie tygodnie - do klubu przybyło całkiem sporo nowych graczy. Mimo wszystko jednak zespół z czasem zaczynał się podczas sparingu coraz lepiej zgrywać. Warto czekać i zobaczyć jak będzie to wyglądało w lidze.